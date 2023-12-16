Джек Дуэн нацеливается на Формулу 1

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Из-за проблем с машиной в первой половине сезона австралиец Джек Дуэн закончил сезон в Формуле 2 только третьим. Мы писали о том, что он отказался перебираться за океан, хотя такие предложения были, решив сосредоточиться на возможности попасть в Формулу 1 и оставшись резервным пилотом Alpine.

Джек Дуэн: «Команда ещё не сделала заявления, так что я не стану торопить события, но в следующем году я рассчитываю провести много времени за рулём машины Формулы 1, программа тестов должна быть объявлена в ближайшее время. Здорово, что у меня есть такая возможность. Я знаю, что проеду большую дистанцию, чем в этом году.

Мне становится все комфортнее с машиной. Не так важно, буду я участвовать в гонках или нет в следующем году, но мне очень важно иметь это время в кокпите. Спасибо Alpine за предоставленную возможность, я с нетерпением этого жду».