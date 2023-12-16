Ф3: Кристиан Мэнселл перешёл в ART Grand Prix

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Кристиан Мэнселл продолжит карьеру в Формуле 3 в 2024 году. Австралийский гонщик перешёл из Campos Racing в ART Grand Prix. В прошлом сезоне Кристиан дважды поднялся на подиум (Сильверстоуне и Спа) и занял двенадцатое место в личном зачёте.

Кристиан Мэнселл: «Я очень рад подписать контракт с ART Grand Prix на выступления в Формуле 3 в 2024 году. Я с нетерпением жду начала работы с командой, чтобы добиться более высоких результатов в личном и командном зачёте.

Мы уже вместе провели гонку в Макао, и я могу сказать, что хорошо освоился в команде и всем доволен. Я очень рад начать новую главу и с нетерпением жду предстоящую гонку в Бахрейне!»