Гидо ван дер Гарде прощается с гонками

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34-летний голландец Гидо ван дер Гарде сообщил в социальных сетях, что уходит из гонок.

Гидо был чемпионом Формулы Renault 3.5, потом выступал за Caterham в Формуле 1 и стал чемпионом LMS в составе российской G-Drive Racing, а теперь решил завершить карьеру.

Гидо ван дер Гарде: «Сегодня я прощаюсь с гонками. Немного грустно, но все равно горд и счастлив. Это было здорово».

Голландец заявил, что хочет больше времени проводить с семьёй и сосредоточится на других проектах, в частности – на работе комментатором.