Хэмилтон: Тото Вольфф – потрясающий лидер

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Льюис Хэмилтон заявил, что и в сложные для команды моменты её руководитель Тото Вольфф сохраняет мотивацию и продолжает вести всех за собой…

Льюис Хэмилтон: «Тото — потрясающий лидер, я давно его знаю. Мы одновременно пришли в команду. Для нас обоих это было интересное путешествие — расти вместе с командой, видеть, как он прогрессирует. Он не потерял ни грамма своей конкурентоспособности и здорово всех мотивирует.

Вы можете видеть это по телевизору по ходу гонок. Он очень, очень доступный лидер, люди видят его эмоции и нацеленность на успех.

Всем в команде непросто, когда мы не добиваемся результатов, на которые рассчитывали. Эти годы нас многому научили, и я очень горд видеть прогресс, которого он добился как специалист и человек».