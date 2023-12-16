Исполнительный директор Audi подтвердил участие в Ф1

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Мы уже рассказывали об опасениях, что на фоне смены руководства в Audi и мер по сокращению расходов, компания может отказаться от решения дебютировать в Формуле 1.

В начале декабря немецкая пресса сообщила, что новый исполнительный директор Audi Гернот Дёльнер на совещании руководства подтвердил, что программа, в рамках которой швейцарская Sauber будет преобразована в заводскую команду Audi и дебютирует в 2026 году, остаётся в силе.

В свежем интервью немецкому бизнес-изданию Handelsblatt Дёльнер уже публично заверил, что в Audi не отказываются от планов.

Гернот Дёльнер: «Совет директоров и наблюдательный совет Audi и Volkswagen принял чёткое решение о том, что Audi придёт в Формулу 1 в 2026 году. Этот план остаётся в силе».

Со следующего сезона команда Sauber, последние несколько лет выступавшая под названием Alfa Romeo, сменит название. Новое наименование команды пока остаётся в тайне.