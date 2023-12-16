Автоспорт
Лоуренс Стролл: У меня нет планов продавать команду
Ходили слухи, что Лоуренс Стролл хотел бы продать команду, если получит серьёзное предложение, но в интервью The New York Times владелец Aston Martin их категорически опроверг.
Лоуренс Стролл: «Не знаю, откуда взялись эти слухи, но недавно я прочитал об этом в одном или двух изданиях.
Вы не будете тратить сотни миллионов фунтов на строительство новой базы, лучшей в Формуле 1, если собираетесь уйти из бизнеса, не будете нанимать ещё 400 лучших сотрудников.
Я планирую управлять этим бизнесом – и командой, и автомобильной компанией – в течение многих, многих лет. Я в начале пути в обоих случаях.
Мы продали 10% акций команды компании Aramco, но мы не открыты для дальнейших инвестиций. Я хочу оставаться мажоритарным акционером. Это никогда не изменится. По крайней мере, не в ближайшие 10 лет, а может и дольше,
Я не становлюсь моложе с каждым днем. Я чувствую себя молодым, но не становлюсь моложе. Но я никуда не уйду».