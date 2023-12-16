Окон: Нужно работать умнее и лучше соперников

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В интервью RacingNews365 гонщик Alpine Эстебан Окон подвёл итоги сезона…

Эстебан Окон: «Сезон получился неровным, с множеством подъёмов и спадов. Было несколько хороших моментов, как Монако и Спа, где мы были очень сильны. Но были и гонки, где мы оказывались позади.

Каждый раз, когда появлялся шанс, мы его использовали. Это здорово. Так нужно действовать и дальше. Нам нужно работать над скоростью и эффективностью машины, с чем некоторые команды справились лучше во время обновлений по ходу сезона. Нужно попытаться это изменить. Мы давно работаем с машиной 2024 года на симуляторе, который запустили в этом сезоне. Он должен нам помочь.

Мы хотим сократить отставание, хотим стать более конкурентоспособными. Никаких других пожеланий на Новый год у нас нет. Иначе мы никогда не станем победителями.

В чём нам нужно прибавить? Во всём. Мы не лучшие на прямых, не лучшие в поворотах, не лучшие в работе с резиной. Впереди много работы, но я надеюсь, что в итоге мы добьемся хороших результатов.

Многие годы я веду в своем телефоне заметки о том, что нам нужно улучшить. Недавно я читал свои записи за 2020 и 2021 год – с тех пор мы решили огромное количество проблем. Но не всегда это приводило к улучшению результатов, ведь другие команды тоже не стоят на месте. Нам нужно работать умнее и лучше, чем другие команды, чтобы оказаться сильнее».