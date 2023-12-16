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Автоспорт

Red Bull выставила симулятор на аукцион

Red Bull выставила симулятор на аукцион

Команда Red Bull Racing выставила модель симулятора на благотворительный аукцион.

Симулятор является официальной копией проекта Formula One Simulator, запущенного в начале 2023 года и построенного с использованием данных RB18 2022 года.

Он украшен подписями Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Кристиана Хорнера. Все доходы пойдут в фонд «Wings for Life», созданного в 2004 году основателем Red Bull Дитрихом Матешицем и двукратным чемпионом по мотокроссу Хайнцем Кинигаднером.

Кристиан Хорнер: «Мы невероятно гордимся тем, что поддерживаем наших партнёров из благотворительной организации Wings for Life.

Для нас в Red Bull Racing сезон получился очень успешным. Мы рады сотрудничеству с F1 Authentics на благотворительном аукционе, который не только символизирует наши успехи, но и способствует исследованиям в области лечения повреждений спинного мозга».

Источник:www.f1news.ru

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