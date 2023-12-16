Red Bull выставила симулятор на аукцион

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Команда Red Bull Racing выставила модель симулятора на благотворительный аукцион.

Симулятор является официальной копией проекта Formula One Simulator, запущенного в начале 2023 года и построенного с использованием данных RB18 2022 года.

Он украшен подписями Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Кристиана Хорнера. Все доходы пойдут в фонд «Wings for Life», созданного в 2004 году основателем Red Bull Дитрихом Матешицем и двукратным чемпионом по мотокроссу Хайнцем Кинигаднером.

Кристиан Хорнер: «Мы невероятно гордимся тем, что поддерживаем наших партнёров из благотворительной организации Wings for Life.

Для нас в Red Bull Racing сезон получился очень успешным. Мы рады сотрудничеству с F1 Authentics на благотворительном аукционе, который не только символизирует наши успехи, но и способствует исследованиям в области лечения повреждений спинного мозга».