В Aston Martin осторожны в ожиданиях от 2024 года

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Сезон 2023 года Aston Martin начала с шести финишей на подиуме в первых восьми гонках. Затем результаты команды пошли на спад, и она закончила сезон на пятом месте в Кубке конструкторов, а Фернандо Алонсо занял четвёртое место в личном зачёте.

Руководитель Aston Martin Майк Крак рассчитывает, что полученный опыт поможет команде в 2024-м, но с осторожностью оценивает шансы в новом сезоне.

Майк Крак: «Первые шесть гонок 2023 года получились невероятными, но я знал, что впереди нас ждут сложные времена. Мы старались оставаться реалистами и контролировать ожидания. Конкуренция в Формуле 1 очень серьёзная – несколько очень хороших команд плохо начали сезон, и мы понимали, что когда они решат проблемы, то навяжут нам борьбу.

Середина сезона получилась сложной для нас, и отчасти это было связано с хорошим началом, поскольку ожидания серьёзно возросли. Представьте, если бы в первых восьми гонках у нас было не шесть подиумов, а всего один. Тогда наши проблемы на девятом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом этапе не выглядели бы таким сильным контрастом с тем, что было в начале года. Но если зарабатываешь 23 очка в первой гонке, то уровень ожиданий возрастает.

К концу сезона мы поняли нашу машину, но было бы неправильно говорить, что мы понимаем абсолютно все особенности AMR23. Но мы во многом разобрались и знаем, в каком направлении нужно работать с машиной 2024 года. Однако это вовсе не означает, что мы будем бороться за победу на первом этапе следующего сезона в Бахрейне».