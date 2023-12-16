В McLaren избегают завышенных ожиданий

По ходу сезона в McLaren добились серьёзного прогресса, но руководитель команды Андреа Стелла хочет вывести свой коллектив из-под прессинга завышенных ожиданий…

Андреа Стелла: «В Формуле 1 у нас есть возможность оценивать результаты по цифрам на табло. Вы видите, какого прогресса добились в аэродинамической трубе и на компьютерном симуляторе, представляете, что в начале следующего сезона поедете на две десятых, полсекунды, семь десятых быстрее.

Но все понимают: чтобы сохранить конкурентоспособность в следующем сезоне, у вас должно быть ещё полсекунды в запасе. Иначе, как мы видели в конце сезона, будет казаться, что вы движетесь назад. Просто потому, что вы стабильны, а остальные вас догоняют.

Прежде всего, мы посмотрим на данные. Нам уже известно практически всё о новой машине, но я не стану это комментировать. Основываясь на этой информации, мы будем двигаться дальше. Мы не должны создавать ложных ожиданий, чтобы потом не почувствовать разочарование от встречи с реальностью.

С другой стороны, мы не хотим слишком преуменьшать свои надежды, а потом обнаружить, что мы не были готовы к борьбе в первых рядах и из-за этого не принимали правильных решений.

Так что будем исходить из данных, оставаться реалистами и исповедовать честный подход. Такова наша философия».