Вольфф: Я не хочу ждать до 2026 года

Представители многих команд говорят, что догнать Red Bull можно будет только в 2026-м, когда сменится регламент, но руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф не готов ждать так долго.

Тото Вольфф: «Не знаю, сможет ли Формула 1 пережить ещё один год доминирования Red Bull. Цифры, которые мы видим сейчас, впечатляют. Растёт популярность в социальных сетях, трибуны переполнены, но на самом деле все дело в зрелище, и если зрелище не очень хорошее, болельщики будут меньше следить за нами.

Я всегда говорю, что зрелище всегда следует за спортом, а спорт — это меритократия. Побеждает тот, кто делает свою работу лучше всех, а если кто-то делает свою работу намного лучше, то он выигрывает 21 гонку, и вы не можете это остановить.

Нам, Ferrari и всем остальным командам нужно лучше работать, чтобы конкурировать с Red Bull, и если мы не сможем ничего изменить, тогда люди скажут, что результат очевиден. Такое бывало с нами и с Льюисом несколько лет назад, а сейчас нам нужно просто работать лучше. Я не хочу ждать до 2026 года».