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Руководитель McLaren Racing был счастлив, когда удалось подписать контракт с Даниэлем Риккардо, но сотрудничество не удалось и австралиец покинул команду за год до окончания контракта. В подкасте Track Limits Зак вспомнил эту ситуацию…

Зак Браун: «Расставание с Риккардо было непростым. Я отлично к нему отношусь, но что-то не сработало. Мы никак не думали, что всё закончится именно так. Ситуация была сложной, особенно когда всё обсуждалось на публике. У каждого болельщика было своё мнение, но 99% из них не знали, что происходит за кулисами.

Приятно видеть, что Даниель так хорошо выступает в AlphaTauri. Он отличный парень, он одержал первую для меня победу. Я всегда болел за него».