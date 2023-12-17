Алонсо рассказал, из-за чего может задуматься об отставке

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Фернандо Алонсо в этом году исполнилось 42, но двукратного чемпиона мира по-прежнему можно считать образцом мастерства и профессионализма. Достаточно сказать, что по итогам минувшего сезона он не только занял 4-е место в личном зачёте, уступив лишь гонщикам Red Bull Racing и Льюису Хэмилтону, но и был отмечен особой наградой FIA за обгон Серхио Переса на последнем круге Гран При Бразилии. Этот манёвр был признан самым ярким моментом года.

В общем, самый опытный гонщик Формулы 1, за плечами которого уже 378 Гран При, пока не собирается расставаться с любимым спортом, а его мотивации может позавидовать любой. Однако Алонсо предупредил, что есть один фактор, который может повлиять на его решение о завершении карьеры.

«Если я и остановлюсь, то не потому, что у меня больше нет нужной мотивации, или я стал слишком медленным, – подчеркнул Фернандо. – Разумеется, если почувствую, что уже не настолько быстр, то это сразу станет заметно, и я буду недоволен собственными результатами. И тогда я первый скажу, что пришло время уходить.

Однако не думаю, что этот момент наступает, ведь я по-прежнему уверен в своей скорости. Но вот что может заставить меня задуматься об отставке: поскольку календарь состоит из столь большого числа этапов, то однажды я почувствую, что пора остановиться. Просто потому, что в жизни есть много других занятий.

Позади очень напряжённый сезон, в котором было 22 Гран При. В следующем году их будет 24, и ещё надо посмотреть, как всё это будет восприниматься».