Цунода: Риккардо задаёт очень хорошие ориентиры

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Юки Цунода высоко отозвался о профессионализме Даниэля Риккардо, подчеркнув, что австралиец задаёт для него очень хорошие ориентиры и в том числе показал, что можно применять иной стиль пилотирования. Японский гонщик AlphaTauri считает, что всё это может пригодиться ему в будущем.

Риккардо заменил Ника де Вриза в составе команды из Фаэнцы посреди сезона и был напарником Цуноды на семи этапах чемпионата, но с перерывом. На тренировке в Зандфорте Даниэль получил серьёзную травму, и восстановление после перелома запястья левой руки потребовало долгого времени, поэтому на пяти Гран При его машину пилотировал резервист Red Bull Лиам Лоусон.

Австралиец вернулся за руль на последних пяти этапах сезона, и на трёх из них уступил Цуноде и в квалификациях, и в гонках.

«Он обеспечивает неплохую обратную связь, в этом ему помогает прошлый опыт, – отметил Юки. – Команда довольна информацией, которую он предоставляет, и я у него многому учусь. Прежде всего тому, как надо выстраивать отношения с командой, в этом плане у него другой подход.

В этом он полная противоположность мне, и я хочу исправиться, по крайней мере постараюсь быть посдержанней. Даниэль задаёт очень хорошие ориентиры и настраивает команду на позитивный лад».

Цуноду отличает агрессивный подход к пилотированию, в то числе он довольно поздно тормозит на входе в повороты, хотя это иногда приводит к ошибкам, как, например, во время дуэли с Оскаром Пиастри в Мехико. На контрасте с этим для Риккардо характерен более плавный стиль, он старается сохранить достаточно высокую скорость в средней фазе поворота и предпочитает, чтобы задняя часть машины сохраняла стабильность при изменении направления движения.

«Мы специально не договариваемся посидеть и поговорить, но когда появляется время, например, во время Парада пилотов, то мы вполне нормально общаемся, – продолжил Цунода. – У нас довольно разные стили пилотирования и разные требования к машине, но это даже. хорошо. Для меня полезно изучить другой стиль, это даёт возможность выбора и позволяет добиваться ещё более высоких скоростей.

Не знаю, какой будет машина следующего года, всё будет зависеть от её поведения на трассе – это может потребовать корректировки стиля пилотирования, и я не буду придерживаться своих привычных подходов. Если потребуется, постараюсь адаптироваться, а там посмотрим, как всё сложится».