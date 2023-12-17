Хэмилтон: Каждый мечтает сесть за руль лучшей машины

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Льюис Хэмилтон заявил, что не уйдёт из Mercedes, даже если команда не сможет вернуться на вершину…

Льюис Хэмилтон: «Подписание нового контракта продемонстрировало мою преданность команде.

Конечно, каждый гонщик мечтает сесть за руль самой быстрой машины, способной побеждать. Возможно, в молодости, во времена McLaren, это было бы намного привлекательнее. Но когда я сам решил перейти в Mercedes – из более успешной команды в команду с большим потенциалом для роста, чтобы расти вместе с ней.

Каждый в Формуле 1 смотрит на машину Red Bull и хотел бы её опробовать. И я не говорю, что мне не хотелось бы пилотировать эту машину, почувствовать, насколько она хороша. Но наша задача в том, чтобы построить ещё более лучшую машину. Это гораздо интереснее – вместе с командой решить возникшие проблемы и научить нашу машину побеждать».