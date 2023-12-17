Хорнер о секрете успеха машины 2023 года

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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о том, почему машина 2023 года оказалась быстрее прошлогодней…

Кристиан Хорнер: «В конструкции RB19 осталось много деталей прошлогодней машины – коробка передач, большинство элементов подвески, половина шасси. Но главное, что нам удалось сделать по сравнению с прошлым годом – снизить вес.

В 2021-м мы до последнего боролись за титул, так что машина 2022 года получилась более тяжёлой, чем хотелось. Но в 2023-м нам удалось сделать машину легче на двадцать килограммов и убрать некоторые недостатки.

Это не была какая-то конкретная область, где можно было сбросить вес. Мы добились незначительного прогресса во всех областях, но именно в этом разница между машинами 2022 и 2023 года».