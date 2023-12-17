Мика Хаккинен: Победы McLaren уже близки

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В McLaren помнят, что Мика Хаккинен ещё полгода назад, сразу после июньского Гран При Канады, предрекал, что команда вскоре добьётся перелома ситуации. А ведь тогда, после первых восьми этапов сезона, на её счету было всего 17 очков.

«Думаю, сюрприз будет только один: в ближайшие пару месяцев мы можем увидеть прогресс McLaren, – сказал тогда финский ветеран Формулы 1. – И я думаю, что эта команда здорово нас удивит. Если говорить только о скорости машины, то полагаю, что они смогут бросить вызов Red Bull».

Учитывая тогдашнее положение команды из Уокинга, в прогноз Хаккинена мало кто поверил, а были и такие, кого столь смелые предположения откровенно позабавили. Но сейчас, под конец года, все понимают: Мике было известно что-то такое, чего не знали остальные.

Объясняется это вот чем: двукратный чемпион мира провёл немало времени в Технологическом центре McLaren (MTC), общаясь с командой и Андреа Стеллой, её руководителем, и знал, что в Уокинге применяют очень продуманные и эффективные подходы к модернизации машины. Разумеется, он не мог точно знать, чего за рулём усовершенствованной MCL60 смогут добиться Ландо Норрис и Оскар Пиастри, но рискнул сделать свои прогнозы, основываясь на анализе увиденного в MTC.

«Я провёл время в разных департаментах команды, – ответил Мика, когда его спросили, что позволило ему столь точно предвидеть развитие событий. – На базе в Уокинге я общался с разными людьми, видел их настрой, чувствовал их уверенность – они знали, о чём говорили. Было видно, что все как следует потрудились, произвели определённые расчёты, и этот уверенный настрой передался и мне.

В McLaren нашли нужное направление развития, а это уже важный мотивирующий фактор, но также важен командный дух и доверие руководителям – всё это у коллектива McLaren есть. Механики, инженеры, отделы маркетинга и пресс-служба, все, кто работает на трассах и на базе – все трудятся, не жалея сил. Когда в команде есть единство, она может добиться огромных успехов».

Ландо первым опробовал комплекс технических новинок, получив модернизированную машину на этапе в Австрии, и сразу показал 4-й результат в квалификации и гонке. Оскар сел за руль обновлённой MCL60 на этап позже, в Сильверстоуне, и там уже оба гонщика McLaren удивили всех, квалифицировавшись в первой тройке.

Норрис в домашнем для него и для команды Гран При Великобритании впервые в сезоне поднялся на подиум, а Пиастри не хватило совсем немного, но его всё-таки опередил Льюис Хэмилтон, заняв третье место. И тогда те, кто не верил в прогнозы Хаккинена, призадумались.

Все помнят, как развивались дальнейшие события: Оскар выиграл спринт в Катаре, поднялся на подиум на том этапе, а также не следующем, в Японии. Молодой австралиец стал первым после Льюиса Хэмилтона новичком Формулы 1, кому удалось больше одного раза подняться на подиум в своём дебютном сезоне. Напомним, в 2007 году ныне семикратный чемпион мира дебютировал в составе McLaren и в том сезоне 12 раз финишировал в первой тройке.

«Гонщики команды великолепно справились с делом, в этом нет сомнений, – продолжил Хаккинен. – Они стабильно быстры и жаждут успеха. Они видят, что команде удаётся улучшать машину с каждой сессией, они по-настоящему мотивированы и готовы бороться за победы. Ландо и Оскар – молодые гонщики, и между ними идёт очень здоровое соперничество. При этом оба чувствуют прессинг со стороны команды, но также много от неё требуют, и это хорошо.

Стабильность, которую демонстрируют гонщики, упрощает задачу инженерам, которые получают информацию от обоих, что позволяет правильно определить направление доработки шасси.

Когда я выступал за McLaren, мы не раз оказывались в сложных ситуациях. Некоторые Гран При доставляли сплошное расстройство, потому что машина не работала вообще. Вместе с напарником мы постоянно жаловались и не видели перспектив, поэтому я на себе испытал, что это такое.

Я видел дни неудач, но и дни успехов, поэтому сейчас, после всех этих лет, когда я прохожу по коридорам базы McLaren, я чувствую, что у всех позитивный настрой. Я чувствую, что победы близки, хотя думаю, что гонщики и команда знают – необходимо прибавить ещё.

Нужно продолжать модернизацию, искать правильные решения, чтобы сделать машину ещё быстрее. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы создать эффективное шасси для следующего года. Не хочется говорить об удаче, но порой нужна и она. Нужно хотя бы немного верить в свою удачу, и всё может сложиться так, как надо».