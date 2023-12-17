Турини о речах Вассёра на рождественском пресс-ланче

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Лео Турини вкратце передал содержание речей Фредерика Вассёра на традиционном рождественском ланче, который Ferrari устраивает для прессы, и при этом не смог удержаться от несколько ироничной интонации. Впрочем, для ветерана итальянской гоночной журналистики это вполне характерный приём.

На рождественском ланче в Маранелло Фредерик Вассёр говорил то, что мог сказать. Как и его знаменитые предшественники на посту руководителя команды Ferrari, он не удержался, чтобы не наговорить ерунды. Но в моём возрасте я не могу позволить себе на это повестись.

А вообще новость сообщили всего одну: новая машина будет представлена миру 13 февраля. Но я готов хоть сейчас сказать вам всю правду: она вряд ли выиграет чемпионат мира, поскольку у Red Bull слишком явное преимущество. Впрочем, мой друг Пьеро Феррари прав, когда говорит: «У Вассёра есть одно преимущество: он не лжёт».

Всё остальное можно назвать типичными «рождественскими речами» французского руководителя итальянской команды. Впрочем, если честно, перед этим собравшимся предложили почтить память Альберто Антонини, недавно ушедшего из жизни. Он возглавлял пресс-службу Скудерии с 2015-го по 2019 гг.

Теперь о главном. Начнём с дальнейших перспектив Шарля и Карлоса, т.е. Леклера и Сайнса. Вот что по этому поводу сказал Вассёр, который (это всех удивило и поэтому запомнилось) несмотря на зимние температуры был в футболке с короткими рукавами:

«У обоих контракты до конца 2024 года, поэтому у нас есть ещё несколько месяцев. Год назад я сказал, что хотел бы принять решение до конца 2023-го, но должен признать, что заключительная часть сезона для всех была несколько хаотичной, поэтому нам всё время было не до того, и мы начали переговоры позже, чем предполагалось.

Но это не проблема. Шарль и Карлос хорошо ладят, и нашу единственную победу в минувшем сезоне мы добыли благодаря их сотрудничеству. В команде нет гонщика №1 и гонщика №2, и их равный статус сохранится…»

Далее он затронул кадровую проблему: «На самом деле мы уже заменили нескольких специалистов. Но эти вопросы касаются всего коллектива, и я горжусь тем, как в течение сезона работала команда, от механиков до гонщиков.

До этапа в Монце первые шесть месяцев сезона были для нас очень тяжёлыми, но команда неплохо потрудилась. Нам необходимо заменить нескольких конкретных людей, и мы этим занимаемся. Процесс привлечения хороших специалистов идёт, но вы же знаете, что к работе они не смогут приступить ещё довольно долго.

Сначала надо выявить проблему, затем подыскать нужного специалиста, и только спустя 12 месяцев он к нам перейдёт, чтобы подключиться к работе по созданию машины следующего года. Поэтому, когда вы приглашаете новых людей, эффект кадровых перестановок становится заметен только через два-три года».

А вот что Вассёр рассказал о своих отношениях с руководством компании: «С президентом Джоном Элканном и исполнительным директором Бенедетто Виньей мы беседуем ежедневно. Никого не устраивало, как мы начали сезон, у нас было слишком много проблем, в том числе со скоростью и надёжностью. Но я думаю, что команда позитивно реагировала на все сложности, и в итоге в 8 гонках мы пять раз стартовали с поула, а иногда даже боролись с Ферстаппеном».

Когда Вассёра спросили, может ли Макс когда-нибудь стать гонщиком Ferrari, он ответил: «Думаю, все были бы рады, если бы он когда-нибудь перешёл в нашу команду, но он – гонщик Red Bull. Сложно разделить, в какой мере его талант помогает ему побеждать, в какой мере – машина. Но в реальности мы должны сосредоточиться на собственных задачах. Думать о ком-то ещё – пустая трата энергии.

Это также относится к слухам о Хэмилтоне. Да, на протяжении последних 20 лет я общаюсь с Льюисом каждый месяц, чуть ли не каждую неделю. Мы поддерживаем постоянные контакты, поэтому не могу сказать, что я с ним не разговаривал. Но если бы после каждого нашего разговора он подписывал контракт, это бы обошлось мне в целое состояние!»

И наконец, вот что руководитель Скудерии рассказал о машине следующего года: «Ничего не могу обещать. Мы должны приложить максимум усилий, но подарок болельщикам мы преподнесём не к Рождеству. Но постараемся сделать всё, чтобы радовать их начиная с марта.

Под Рождество можно лишь раздавать обещания, а мне не хочется этого делать, однако посмотрим, может быть, мы сделаем всем подарок к Пасхе! Речь всегда идёт лишь о десятых долях секунды. Однозначно, мы должны сделать шаг вперёд, я понимаю всю сложность этой задачи, её нельзя недооценивать…»

Кстати, всё время хотелось предложить Вассёру накинуть куртку – всё-таки под Рождество в Маранелло холодновато. Фредерик, желаем всего наилучшего! (Впрочем, это нам всем не помешает)