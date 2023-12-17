В FIA скорректировали международный спортивный кодекс

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В международном спортивном кодексе изложены основополагающие принципы и процедуры, которые служат основой правил для всех национальных и международных соревнований по автоспорту, проводящихся под эгидой FIA.

Новая редакция кодекса, вступающая в силу с 1 января 2024 года, содержит ряд изменений, которые окажут влияние на Формулу 1 и другие чемпионаты.

Изменилась статья 12.2.1 (k), которая ранее ставила вне закона любое «неправомерное поведение» участников по отношению к «официальным лицам, персоналу FIA, организаторам, промоутерам, сотрудникам допинг-контроля» и т.д.

Все эти подробности убрали. Теперь статья 12.2.1 (k) запрещает «любое неправомерное поведение».

Кроме того, FIA увеличила максимальный размер штрафа, который стюардам разрешено налагать на участников. Прежде максимальный штраф в Формуле 1 был ограничен 250 000 евро, теперь он увеличен в четыре раза до 1 миллиона евро. В Формуле E, WEC и чемпионате мира по ралли штраф увеличен в три раза до 750 000 евро, а в Формуле 2 и Формуле 3 до 500 000 евро.

После спорных инцидентов, связанных с использованием болельщиками сигнальных ракет, дымовых шашек и фейерверков на трибунах Гран При Австрии и Нидерландов, они запрещены без письменного разрешения FIA.

Cрок подачи запроса на пересмотр результатов соревнований сокращен с 14 календарных дней до 96 часов.

Международный спортивный кодекс теперь официально применяется ко всем киберспортивным соревнованиям, организованным FIA.