Вероятные кандидаты на места в команде Audi

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Руководство Audi пытается положить конец слухам о том, что планы организации заводской команды могут быть скорректированы вплоть до отказа от программы от Формулы 1.

Мы приводили слова исполнительного директора компании из Ингольштадта Гернота Дёльнера, сказанные в недавнем интервью деловому изданию Handelsblatt,: он заверил, что все планы остаются в силе, т.е. в 2026 году в Формуле 1 должна дебютировать заводская команда Audi, созданная в альянсе с Sauber.

Звучит немало предположений, каким может быть её состав, но если проанализировать ситуацию на рынке пилотов и прикинуть, какие факторы могут на неё влиять в ближайшие пару лет, то вполне можно выделить пятёрку наиболее вероятных кандидатов. Вот эта пятёрка по версии Planet F1:

5. Лиам Лоусон

21-летний новозеландец в этом году боролся за титул чемпиона японской серии Super Formula, куда его отправили наставники из Red Bull набираться гоночного опыта, и Лиам до последнего этапа сезона входил в число претендентов на победу в этой серии. Кроме того, так сложились обстоятельства, что он неожиданно дебютировал в Формуле 1, заменив за рулём AlphaTauri травмированного Даниэля Риккардо.

Лиам провёл пять Гран При, заработал очки в Сингапуре и в целом очень неплохо себя зарекомендовал. Есть вероятность, что он получит контракт призового гонщика в 2025 году, но, например, поговаривают, что в Red Bull Racing пытаются переманить из McLaren Ландо Норриса, поэтому вакансия может и не открыться. Могут возникнуть ещё какие-либо обстоятельства, которые помешают Лиаму продолжить карьеру в Red Bull, и нельзя исключать, что на него могут обратить внимание в Audi.

В предыдущие годы руководство Red Bull отпускало в другие команды таких своих гонщиков, как Алекс Элбон и Пьер Гасли – к обоим мы ещё вернёмся. Один выступает за Williams, другой – за Alpine, и оба добиваются неплохих результатов. Учитывая, что Лоусон за короткое время успел подтвердить свою репутацию быстрого и умного гонщика, то почему бы Audi не обратиться к Red Bull с деловым предложением?

4. Нико Хюлкенберг

С одной стороны, немецкому гонщику в следующем году исполнится 37 лет, однако он до сих пор демонстрирует весьма достойное мастерство, прежде всего в квалификациях. Он показал второе время на мокром асфальте канадской трассы, стартовал с четвёртой позиции в спринте в Австрии, и нет сомнений, что с годами Нико не утратил таланта к скорости.

Более того: Хюлкенберг вернулся в строй после 3-летнего перерыва, а до этого, т.е. до 2019-го, выступал за заводскую команду Renault, и у него действительно очень богатый опыт. Кстати, в своё время с Sauber он тоже сотрудничал и неплохо знает эту команду. К тому же сейчас он единственный немецкий гонщик чемпионата мира, что тоже один из факторов, который учитывают в Audi.

Нет сомнений, он с удовольствием примет новый вызов и будет готов подключиться к проекту, куда более перспективному, чем Haas F1, ведь американская команда завершила сезон на последнем месте Кубка конструкторов.

3. Эстебан Окон

Контракт французского гонщика с Alpine F1 истекает в конце 2024-го, и если вспомнить, что в уходящем году заводскую команду Renault лихорадило из-за неожиданной смены всего топ-менеджмента и разногласий с руководством концерна, то не стоит удивляться, если Окон или Пьер Гасли будут готовы принять предложение Audi.

Надежды, что Alpine резко прибавит и в следующем сезоне будет реально конкурировать хотя бы с Aston Martin и McLaren, вытеснивших её из первой пятёрки командного зачёта, невелика. Если её гонщики мечтают заниматься исключительно гонками и не отвлекаться на проблемы, не имеющие прямого отношения к автоспорту, то вполне можно понять, если они уже задумываются о смене команды.

2. Пьер Гасли

Мотивы расстаться с Alpine те же, что и у напарника, но в ситуации Пьера есть два отличия.

По итогам своего первого сезона в Alpine Гасли опередил Окона, хотя всего на 4 очка, но во второй половине сезона он не раз был быстрее напарника, при том что у Эстебана куда больше опыта взаимодействия с командой, за которую он выступает уже с 2020 года.

Кроме того, можно сказать, что среди гонщиков чемпионата Окон – один из самых «скромных парней», в частности, он не привлекает к себе особого внимания прессы. В этом плане Гасли – более яркий персонаж паддока, а это может стать немаловажным фактором для Audi, ведь компании надо будет сразу заняться активным продвижением своего бренда.

Можно предположить, что из двух французов именно Пьер будет для Audi более привлекательным кандидатом.

1. Алекс Элбон

Алекс настолько неплохо смотрится за рулём Williams и демонстрирует такие результаты, что на него вполне могут обратить внимание в топ-командах. С одной стороны, похоже, что Элбону вполне комфортно в команде из Гроува, и там связывают с ним надежды на дальнейший прогресс. С другой, по общему мнению, такой гонщик заслуживает места за рулём более быстрой машины – в теории этой машиной может стать Audi.

Кто не вошёл в первую пятёрку…

Так выглядит пятёрка наиболее логичных кандидатов, но есть и другие, например, Карлос Сайнс, о чьих контактах с Audi слухи уже ходят несколько месяцев. Но похоже, что в Ferrari готовы продлить с ним контракт, и тогда для испанца имеет смысл остаться в Скудерии.

Есть Себастьян Феттель, завершивший карьеру в прошлом году, но не теряющий связи с автоспортом, принимающий участие в показательных выступлениях за рулём исторических машины, и если в Audi сделают четырёхкратному чемпиону мира привлекательное предложение, найдёт ли он в себе силы отказаться? Кстати, вместе с семьёй он живёт в Швейцарии, и до Хинвила от его поместья не так уж далеко…

В список кандидатов в заводскую команду Audi стоит включить и Валттери Боттаса, хотя и не в первую очередь. Финн не раз говорил, что готов продолжить сотрудничать с этой командой, за которую провёл уже два сезона. Однако его результаты в 2023 году не вдохновляют, и это ещё мягко сказано.

Гуаньюй Чжоу может интересовать Audi, поскольку этот бренд давно занимает весьма сильные позиции на китайском рынке и которые наверняка надо укреплять. Но пожалуй, это единственный аргумент в пользу Чжоу.

Мика Шумахера, вроде бы, не может не быть в списках кандидатов в Audi – у него громкая фамилия, немецкий паспорт и опыт двух сезонов в Формуле 1. Но в своё время от его услуг отказались в Haas, а это сильный аргумент против сына семикратного чемпиона мира. В 2024 году Мик будет выступать за Alpine в гонках на выносливость, и его шансы на возвращение в Ф1 невелики.

Тео Пуршер – гонщик молодёжной программы Sauber и действующий чемпион Формулы 2, однако титул в молодёжной серии он выиграл, одержав за весь сезон всего одну победу. В 2024-м он будет выступать в японской Super Formula – если там он добьётся более ярких успехов, то в Audi могут обратить на него внимание, а вообще-то им нужен кто-то более яркий.