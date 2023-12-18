Элбон: Только в одной гонке я упустил шанс на очки

В 2023 году Алекс Элбон в семи воскресных гонках и в одном субботнем спринте заработал очки. Гонщик Williams считает, что в прошедшем сезоне была только одна гонка, в которой у него был шанс заработать очки, но он им не воспользовался.

Алекс Элбон: «Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе с командой. Я вспоминаю все гонки, в которых мы заработали очки, и ни про одну из них нельзя сказать, что этот результат достался нам без проблем. Мне бы хотелось, чтобы таких успешных гонок у нас было больше.

В этом сезоне каждый уик-энд у нас было ощущение, что у нас есть шанс заработать очки, хотя гоночный темп был не особо выдающимся. Тем не менее, мы зарабатывали очки. Думаю, единственной гонкой в этом году, в которой я упустил шанс заработать очки, был этап в Мельбурне.

Что касается остальных гонок, то когда у нас были шансы на очки, мы их использовали. Думаю, в этом и было главное отличие Williams от наших прямых соперников».