Логан Сарджент: Я понимаю, чего команда от меня ждёт

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Логан Сарджент, подводя итоги года, подчеркнул, что понимает, над чем должен работать в 2024 году.

Это последний выпуск моей колонки для официального сайта чемпионата, который я пишу на базе Williams в Гроуве в последний день вместе с командой в 2023 году. После этого я отправлюсь домой во Флориду на зимние каникулы, которые мне очень нужны.

Мой дебютный сезон в Формуле 1 складывался неровно, и я очень благодарен за то, что получил возможность продолжить это путешествие, ведь в следующем году я продолжу выступать за Williams Racing.

Я очень рад, что буду и дальше развиваться вместе с этой командой. Пока я показал лишь малую толику из того, на что способен, и в предстоящее межсезонье у меня будет время всё проанализировать и понять, за счёт чего можно добиться улучшений.

До объявления о продлении контракта, сделанного через несколько дней после Гран При Абу-Даби, я не знал, что меня ждёт в будущем. У меня состоялся долгий, очень честный и искренний разговор с Джеймсом Ваулзом, руководителем команды – это было во вторник после завершения тестов на автодроме Яс-Марина.

Вот тогда он и поздравил меня с новым контрактом и сказал, что рад продолжить наше сотрудничество. Я тоже этому рад, и затем мы обсудили ряд основных моментов, на которые я должен обратить внимание – этого он от меня ждёт в первую очередь.

Тот разговор был для меня очень важен, и здорово, что я узнал эту новость от Джеймса во время нашей обычной беседы, одной из тех, к которым я привык за этот год. Не буду вдаваться в подробности того, о чём он говорил, но я понял, чего он от меня хочет, а он понимал, о чём говорю я.

В этом году очень много времени было потрачено на то, чтобы найти правильный подход к гоночному уик-энду, к каждой сессии. Я не сразу понял, как правильно действовать, чтобы добиться максимально возможных результатов. Но к концу года меня вполне устраивало направление, в котором мы движемся. Теперь мне хочется продолжить с того места, где мы прервались, и добиться улучшений. Именно такой должна быть цель, я больше чем уверен, что мне удастся её достичь.

Здорово, что мой напарник – такой гонщик, как Алекс Элбон, он задаёт отличные ориентиры. Я вижу, над чем мне нужно работать, хотя по ходу сезона не всегда просто добиться улучшений, ведь мы постоянно загружены текущей работой.

У команды отличное настроение, ведь Williams завершила сезон на 7-м месте Кубка конструкторов. Впрочем, разумеется, надо оставаться реалистами: мы не ожидаем, что в следующем году команде удастся подняться на какие-то безумные высоты. Мы уже давно переключились на подготовку к 2024 году, и по опыту работы на симуляторе могу лишь сказать, что мы движемся в верном направлении. Похоже, нам удалось сделать хороший шаг вперёд. Хотя нельзя предаваться эмоциям, нужно быть осторожней с прогнозами, пока мы не приступим к тестам новой машины.

На зимних каникулах я буду не только отдыхать, но и тренироваться, чтобы как к началу следующего сезона добиться более качественной физической формы. Думаю, здесь мне тоже есть над чем работать, поэтому постараюсь увеличить интенсивность тренировок и продолжительность тренировочного цикла. Это должно принести свои плоды.

Спасибо всем за поддержку! Надеюсь, вы хорошо проведёте Рождество, и до новых встреч на трассах в 2024 году!