Оскар Пиастри: Надеюсь, в 2024-м мы выступим ещё сильнее

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Команда McLaren уверенно провела вторую половину 2023 года, и её гонщики регулярно боролись за места в первой тройке. Оскар Пиастри ожидает, что команда будет ещё сильнее выглядеть в новом сезоне.

Оскар Пиастри: «Наша команда гораздо лучше выступила во второй половине сезона. Мы ожидаем, что в следующем году сможем навязать ещё большую борьбу или, по меньшей мере, проводить уик-энды так же хорошо, как и в 2023-м. Но я думаю, что у Mercedes и Ferrari примерно такие же ожидания.

Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы лучше начать новый сезон, чем этот год. Я чувствую, что стал более опытным и надеюсь, что смогу использовать этот опыт в любой ситуации, в которой мы окажемся.

Сейчас я определённо знаю больше, чем в начале года. Мне ещё есть над чем поработать в гонках, но я чувствую, что медленно приближаюсь к своей цели. Я доволен тем, как выступаю на трассе.

В следующем году я уже буду знать все трассы. В этом сезоне я с каждой гонки уезжал, понимая, что знаю гораздо больше, чем до начала уик-энда. Надеюсь, в следующем году мы выступим ещё сильнее».