Рене Арну: В 2024-м соперников Макса ждёт трудный сезон

Рене Арну, бывший гонщик Формулы 1, с конца 70-х до конца 80-х провёл без малого полторы сотни Гран При и выступал за такие команды, как Renault, Ferrari и Ligier.

В своё время он считался одним из самых быстрых гонщиков чемпионата: на его счету 18 поулов, семь побед, а всего Арну поднимался на подиум 22 раза. Его самым успешным годом был 1983-й: он тогда был гонщиком Скудерии и завершил сезон на 3-м месте личного зачёта.

Он и сейчас не теряет связи с Формулой 1, иногда появляется на Гран При, а также принимает участие в гонках исторических машин. В интервью Gazzetta dello Sport, подводя итоги сезона, он поделился своими впечатлениями.

«Макс Ферстаппен – фантастический гонщик, но у него и машина совершенно замечательная, – прокомментировал француз, минувшим летом отметивший 75-летие. – Посмотрите записи с бортовых камер его RB19: как он тормозит, как работает рулём, как выбирает идеальные траектории при прохождении поворотов.

Другим гонщикам приходится постоянно корректировать траекторию движением руля – именно так приходилось действовать нам в наше время в Формуле 1. Если у Red Bull Racing будет такая же хорошая машина и в 2024-м, то соперников Ферстаппена ждёт ещё один трудный сезон.

А вот Шарль Леклер по ходу чемпионата был очень недоволен, и это можно сказать со всей определённостью. При этом он выступал достаточно стабильно, чего нельзя сказать о Карлосе Сайнсе.

С моей точки зрения, Леклер – один из лучших гонщиков мира, его можно поставить в один ряд с Ферстаппеном. Хотя Макс, пожалуй, несколько более агрессивный. Но повторюсь: благодаря тому, что у Ферстаппена такая машина, ему проще добиваться столь высоких результатов.

Машина Ferrari в буквальном смысле жуёт резину, и мы видели, что уже после пяти кругов гонки Максу Ферстаппену удаётся выйти в лидеры. Но Гран При Сингапура Карлос Сайнс провёл исключительно здорово, хотя в большинстве других гонок выступал ниже ожиданий».