В Aston Martin предпочитают эволюционный подход

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Майк Крак, руководитель Aston Martin F1, полагает, что большинство команд чемпионата выберут эволюционный подход к разработке машин 2024 года, хотя не уверен, в какой степени это относится к Mercedes и Ferrari.

Формула 1 готовится к третьему сезону после перехода на действующий технический регламент, предписывающий строить машины, основанные на использовании принципа граунд-эффекта, и в двух предыдущих практически безраздельно доминировала команда Red Bull Racing, выиграв 38 из 44 Гран При.

Остальные команды оказались в роли догоняющих, у кого-то машины были более эффективные, у кого-то – менее, но только RB19 лучше всех справляется с разными типами трасс и с разными условиями. Однако Крак не считает, что для того, чтобы сократить отставание от Red Bull, обязательно нужно делать ставку на революционный подход.

«Когда правила остаются стабильными, как сейчас, команды скорее предпочитают эволюционные подходы, – цитирует Крака издание Speedcafe. – Если у вас есть такая выдающаяся машина, как у Red Bull, то многие соперники попытаются двигаться в этом же направлении. С другой стороны, от Ferrari и Mercedes мы слышали, что они намерены внести очень серьёзные изменения в конструкции своих машин, и любопытно посмотреть, что они собираются представить.

В конечном итоге, если технический регламент остаётся неизменным, пелотон год от года становится всё плотнее, и тогда успех в большей степени зависит от правильной организации всех рабочих процессов.

Если машины примерно выравниваются по своим скоростным возможностям, то ваша позиция на стартовом поле зависит от различных нюансов. Например, в Сан-Паулу мы видели, что время гонщика, выигравшего поул, было лишь на шесть десятых лучше результата того, кто стартовал с 20-й позиции, а в ближайшие годы эта разница должна стать ещё меньше. Буду удивлён, если разброс станет больше, чем был в минувшем сезоне».

Майк Крак не случайно говорит об эффективности всех рабочих процессов, ведь в минувшем сезоне его команда не всегда идеально справлялась с разработкой тактических схем, с пит-стопами, а также порой оставляла желать лучшего техническая надёжность машин AMR23.

В итоге Aston Martin F1 заняла 5-е место в Кубке конструкторов, проиграв 22 очка McLaren, здорово прибавившей во второй части сезона. А ведь до Гран При Нидерландов включительно она выходила в первую тройку, уступая только Red Bull и Mercedes.

«Я неуклонно стараюсь всем внушить, что приоритетными задачами должны быть безопасность, надёжность и эффективность всех рабочих процессов, – добавил Крак. – Во всех сессиях, на каждом этапе, в течение всего года мы должны выкладываться на 100%, ведь если нам это не удаётся, тогда не получится в полной мере реализовать потенциал гонщиков, инженеров, машины. Мы должны гарантировать, что ликвидированы все слабые места, что нам не всегда удавалось в этом году».