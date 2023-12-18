В Haas могут пересмотреть подход к выбору гонщиков

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В 2024 году состав Haas останется неизменным – за американскую команду продолжат выступать Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен. В своё время руководитель команды Гюнтер Штайнер говорил, что Haas нужны только опытные пилоты, но теперь Штайнер готов пересмотреть подход к выбору гонщиков и вновь приглашать дебютантов.

«На каком-то этапе мы придерживались очень жёсткой позиции относительно того, каких гонщиков мы готовы приглашать в команду, но в 2025-м мы можем пересмотреть подход, – приводит слова Гюнтера Штайнера издание Racingnews365. – У некоторых гонщиков карьера близится к завершению, поэтому в какой-то момент в Формулу 1 придут дебютанты.

Ещё рано принимать решения, но я думаю, что в следующем году сезон переходов стартует довольно рано, поскольку все захотят заполучить себе хорошее место на 2025 год».