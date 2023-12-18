В Red Bull построят аэродинамическую трубу через 3 года

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В планах Red Bull Racing сооружение новой аэродинамической трубы, однако, по словам Кристиана Хорнера, эффект от реализации этого проекта команда почувствует не раньше 2027 года.

Пару месяцев назад мы рассказывали, что в Red Bull отозвали заявку на проектирование аэродинамической трубы, и тогда высказывались предположения, что это было связано с необходимостью выбрать для её расположения другую площадку, а это требует получения новых согласований.

В результате строительство может начаться не раньше 2024-го, а завершится только в 2026-м, и новое более совершенное оборудование можно будет использовать уже в процессе работы над шасси 2027 года. В настоящее время Red Bull использует старую аэродинамическую трубу, расположенную в городке Бедфорд – она досталась команде вместе со всеми активами, до 2004 года принадлежавшими Jaguar.

Хотя с тех пор эта аэродинамическая труба модернизировалась, но изначально она была построена ещё в годы Второй мировой войны для разработки военных самолётов.

За нарушения финансового регламента Red Bull Racing была оштрафована, и время выделенное команде на аэродинамические исследования в 2022-м, было ограничено, но в минувшем октябре срок действия этих ограничений истёк.

«Время, отведённое нам на использование аэродинамической трубы немного увеличилось в октябре, поскольку мы отбыли тот штраф, – приводит слова руководителя команды, Кристиана Хорнера, издание Speedcafe. – Теперь мы можем её использовать на 7% больше, однако это на 8% меньше, чем любая другая команда. Но просто сейчас действуют такие правила».

Имеется в виду, что время, выделенное командам Формулы 1 на аэродинамические исследования, зависит от позиции в Кубке конструкторов, занятой в предыдущем сезоне. Соответственно, в случае с Red Bull Racing, выигравшей чемпионат, у неё это количество часов меньше, чем у соперников.

«Та аэродинамическая труба, что есть в нашем распоряжении – а её можно считать реликтом времён холодной войны – не особо эффективна, особенно в холодную погоду, – продолжил Хорнер. – Поскольку таких дней в Великобритании достаточно, нам приходится действовать очень избирательно. Но команда отлично справляется, проводя наши исследования.

В любом случае, поскольку аэродинамические трубы будут использоваться и в будущем, мы должны идти в ногу со временем и инвестировать в сооружение новой трубы, которое начнётся в течение 2024 года. Вероятно, её можно будет использовать для работы с шасси 2027 года.

Не хочется вводить такой объект в строй посреди сезона, аэродинамическая труба официально регистрируется на весь год, так что, вероятно, мы сможем в ней работать уже с машиной 2027 года».

Строительство аэродинамической трубы будет идти одновременно с разработкой собственной силовой установки, которую новое моторостроительное подразделение Red Bull Powertrains (RBPT) должно создать к 2026 году. Разумеется, всё это потребует колоссальных расходов.

Хорнер подтвердил, что команда продолжает получать безоговорочную поддержку от компании Red Bull и после ухода из жизни Дитриха Матешица: «Благодаря поддержке акционеров, в том числе таиландских, а также семьи Матешица в лице его сына, в 2023-м мы приобрели больше зданий, чем в любой предыдущий год истории команды.

Проект создания технологического кампуса в Великобритании пользуется невероятной поддержкой. Строительство новой совершенной аэродинамической трубы мы обсуждали в течение всех 19 предыдущих лет. Если же говорить о RBPT, то за трёхлетний период мы наняли на работу почти 500 специалистов, построили новейший комплекс с собственными производственными возможностями. Это демонстрирует преданность акционеров компании нашей команде и обеспечит её будущее».