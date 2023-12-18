Вассёр считает, что FIA поставила Ф1 в неловкое положение

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По словам Фредерика Вассёра, заявление FIA о расследовании в связи с возможной утечкой конфиденциальной информации, которое бросало тень на репутацию Тото Вольффа и его супруги, было излишне поспешным и не вызвало в Формуле 1 ничего, кроме недоумения.

В FIA отреагировали на публикацию в издании, которое давно воспринимается как скандальное и никак не относится к разряду авторитетных, что вызвало гневную реакцию не только у семьи Вольфф. Команды чемпионата также категорично отмежевались от действий федерации, которой через пару дней пришлось сделать ещё одно заявление, на этот раз о прекращении расследования.

«Думаю, вся эта история поставила наш спорт в весьма неловкое положение, – приводит слова руководителя команды Ferrari издание Racer. – Она началась со статьи в журнале, хотя я не знаю, подходит ли в данном случае слово "журнал". Думаю, в подобных ситуациях, когда вы говорите о конкретных людях, надо быть осторожнее.

FIA понадобилось всего 24 часа на то, чтобы следом за первым заявлением сделать второе – хотя был смысл изначально использовать эти 24 часа и не спешить с первым заявлением, чтобы избежать нежелательных последствий.

Но хотя бы этот инцидент продемонстрировал сплочённость команд чемпионата. По-моему, впервые на моей памяти мы смогли действовать сообща, а это происходит не так уж часто. И мы обратили внимание, что в поддержку Тото выступили даже в Red Bull!

Если честно, я считаю, что это удобный момент для всех нас, чтобы начать обсуждение с участием всех остальных акционеров Формулы 1. Подобное единство команды продемонстрировали впервые. Безусловно, мы знаем, что обсуждение Договора Согласия – это всегда очень важное время, но думаю, что сейчас мы в куда более благоприятной ситуации, чем пять лет назад.

Пять лет назад перед пандемией, когда мы подписали действующий Договор Согласия, мы должны были иметь в виду, что тогда четыре или пять команд были на грани банкротства. Сейчас ситуация совершенно иная. Благодаря ограничению бюджетов и распределению призового фонда команды намного более эффективно ведут бизнес – для Формулы 1 это гарантия будущей стабильности.

Теперь мы в любой момент можем заняться обсуждением технического регламента, вопросов руководства спортом, распределения призового фонда, но это не приведёт к кризисной ситуации, не скажется на чемпионате, на бизнесе команд и Формуле 1 в целом.

Пять лет назад мы были совсем в иной ситуации. Например, я не уверен, смогли бы мы привлечь Audi к участию в чемпионате, если бы не было финансового регламента. В Формулу 1 пришли несколько новых инвесторов и тоже в основном благодаря Договору Согласия и финансовому регламенту. Похоже, что сейчас мы на верном пути, надо просто действовать сообща, и работать при этом, сохраняя спокойствие».