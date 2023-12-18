WEC: Йе Йифей подписал контракт с Ferrari

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Йе Йифей, 23-летний китайский пилот с трёхлетним опытом выступлений в гонках на выносливость, в 2024 году станет заводским гонщиком Ferrari – об этом сообщила пресс-служба итальянской компании. Подчёркивается, что подробности его спортивной программы станут известны позже.

Начиная с 2021-го Йифей выступал в различных сериях гонок на выносливость, в основном пилотируя спортпрототипы класса LMP2 – кстати, в том году он выиграл Asian Le Mans Series в составе российской команды G-Drive Racing. Но в 2023-м он уже дебютировал в LMDh, высшей категории WEC, и провёл сезон, пилотируя гиперкар Porsche 963 британской команды Jota.

Йе Йифей: «Я очень обрадовался, когда узнал, что стану официальным гонщиком Ferrari. Сбывается моя давняя мечта. Безусловно, вместе с командой из Маранелло я смогу открыть новую главу моей спортивной карьеры».

Антонио Колетта, руководитель программы Ferrari в гонках на выносливость: «Нам приятно пригласить Йифея в Ferrari, ведь это гонщик, который несмотря на молодой возраст уже обратил на себя внимание как один из самых быстрых в WEC.

За годы карьеры в гонках на выносливость Йифей показывал прекрасные результаты, и мы уверены, что теперь, когда он присоединился к семье Ferrari, общими усилиями мы сможем многого добиться».