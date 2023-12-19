Доменикали: Макс мне напоминает Михаэля Шумахера

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Стефано Доменикали, исполнительный директор и президент Формулы 1, в эфире радиостанции RAI, подводя итоги сезона, рассказал о противоречиях в отношениях с FIA, о развитии спорта в ближайшей перспективе и о доминировании Red Bull Racing и Макса Ферстаппена.

«По мере роста и развития Формулы 1 распределение функций между FIA и Ф1 становится всё более размытым, оно исчезает, – подчеркнул Доменикали. – Тогда как нам нужна спортивная платформа, которая обеспечивает диверсификацию компетенций, поэтому сейчас все должны хорошо подумать.

С одной стороны, нам необходимы гоночные комиссары, и тут без вклада федерации не обойтись, однако в FIA должны изменить своё отношение к определённым вопросам, в противном случае есть риск возникновения кризиса доверия».

Анализируя спортивную сторону Формулы 1, Доменикали заявил: «Мы оставим в календаре чемпионата шесть спринтерских гонок, но при этом думаем о некоторой корректировке подходов. Судя по данным опросов, стоит изменить формат уик-энда, потому что дни, в которые проходят только тренировки, не слишком вдохновляют публику. Впрочем, те или иные изменения происходят во всех видах спорта, и всегда надо следить за тем, что делается в мире в целом».

Когда Стефано Доменикали cпросили о перспективах двух итальянских этапов чемпионата мира, которые проходят в Монце и Имоле, он сказал: «Переговоры идут, но для их успешного продолжения необходимо соблюсти ряд условий. В национальном автоклубе ACI это понимают, и я часто контактирую с Анджело Стикки Дамиани, его президентом. Но уже декабрь, а работы по реконструкции автодрома в Монце должны были начаться сразу после Гран При, поэтому за дело необходимо браться в ближайшее время. Я предъявляю свои требования, но это давление носит конструктивный характер, и внутренняя бюрократия не должна быть помехой на пути реализации проектов».

Также президент Формулы 1 по-своему прокомментировал успехи Макса Ферстаппена: «Для нашего спорта характерна цикличность, которая определяется комбинацией отличной машины и исключительно талантливого гонщика. В случае с Ферстаппеном мы имеем дело со зрелым профессионалом, который умеет правильно выстраивать работу по ходу квалификаций и гонок. Он не собирается давать соперникам ни единого шансва, и этим Макс мне напоминает Михаэля Шумахера».

Доменикали сказал несколько слов и о семикратном чемпионе мира и состоянии, в котором тот находится с 29 декабря 2013 года: «Кажется, словно тот несчастный случай в Мерибеле произошёл только вчера, но такие эпизоды полностью меняют жизнь человека. Из уважения к Михаэлю и его семье мы должны быть рядом, однако ситуация остаётся трудной. Мои отношения с его семьёй – это конфиденциальная информация, но жить вот так на протяжении десяти лет ты не пожелаешь и худшему врагу».