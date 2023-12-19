Ф3: София Флёрш перешла в Van Amersfoort Racing

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София Флёрш продолжит карьеру в Формуле 3 в 2024 году. Немецкая гонщица подписала контракт с Van Amersfoort Racing. В прошлом сезоне Флёрш выступала за PHM Racing, заработала шесть очков и заняла двадцать третье место в личном зачёте.

София Флёрш: «Я очень рада вернуться в Van Amersfoort Racing. Такое ощущение, словно я возвращаюсь домой. Я уверена в том, что мы сможем добиться прогресса и показать высокие результаты в предстоящем сезоне Формулы 3».

Подписав контракт с Софией Флёрш, в Van Amersfoort Racing закрыли последнюю вакансию на 2024 год. Вместе с ней за команду будут выступать Томми Смит и Ноэль Леон.