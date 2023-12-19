Honda USA разработает мотор для Aston Martin

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Мы писали о том, что действующий контракт Honda с IndyCar истекает в 2026 году, и может быть не продлён из-за роста расходов.

Постепенно этот процесс приходит в движение. Компания Honda Performance Development с сегодняшнего дня переименована в Honda Racing Corporation USA.

Американское подразделение Honda разработает новую силовую установку, с которой с 2026 года будет выступать в Формуле 1 команда Aston Martin.

Представитель Honda заявил: «С учетом того, что три гонки Формулы 1 теперь проходят в США, новая HRC US будет участвовать в разработке силовых установок и поддержке гонок Формулы 1, начиная с 2026 года».

Работа над этим проектом в США должна укладываться в рамки лимита расходов на силовые установки, что сократит объем ресурсов.