Ландо Норрис: Я горжусь нашей командой

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В начале года Ландо Норрис не думал, что в итоге сезон получится успешным, но в итоге остался доволен…

Ландо Норрис: «Начало сезона было сложным, я тогда думал, что так будет весь год. Мы не представляли, насколько сможем прибавить, особенно в самом начале.

Конечно, мы говорили: «Наберёмся терпения, поскольку готовим хорошие решения». Но в последние несколько лет хорошие решения порой не приносили нам прибавки в скорости. В этом году получилось наоборот – мы прибавили даже больше, чем ожидали.

Но это было непросто. Никогда не хочется начинать сезон с мыслью: «Впереди 23 гонки, а я даже не могу выйти из первой части квалификации». Тогда казалось, что год для нас будет очень долгим.

Тем не менее, мы пытались добиться максимума и от неудачной машины, что очень хорошо подготовило нас к тому моменту, когда она прибавила в скорости.

Думаю, мы были одной из лучших команд, за исключением Вегаса, по максимизации очков в каждый уик-энд и по надежности. Да, машине всё же не хватало скорости, но всё остальное получалось у нас очень хорошо.

Когда у тебя быстрая машина, вы используете все её возможности, а когда медленная – пытаетесь добиться максимума с тем, что есть. Благодаря этому мы здорово подготовились. Я очень горжусь нашей командой, мы смогли переломить ситуацию.

В Бразилии я очень хорошо провёл гонку с точки зрения отрыва от остальных, уступив лишь одной самой быстрой машине. В Мексике всё тоже прошло неплохо. Если в начале года я пытался адаптироваться к непростой машине, то в конце и я адаптировался, и она поехала. Во второй половине сезона я чувствовал себя гораздо увереннее, было ощущение, особенно в гонках, что я добиваюсь от машины максимума».