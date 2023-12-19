Правильно ли поступили в AlphaTauri, что не взяли Лоусона?

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Берни Коллинз до прошлого года была главным стратегом Aston Martin, а с 2023-го сотрудничает с телеканалом Sky Sports в качестве эксперта, и её интересные комментарии по ходу сезона привлекали внимание болельщиков.

На этот раз её пригласили принять участие в австралийском видеопокасте KTM Summer Grill (не стоит удивляться, в Австралии сейчас лето), и она заявила, что AlphaTauri в 2024 году стоило сделать Лиама Лоусона новым напарником Даниэля Риккардо, а не продлевать контракт с Юки Цунодой.

Лоусон заменял Риккардо на пяти этапах сезона, начиная с Гран При Нидерландов, поскольку Даниэль ещё на тренировке попал в аварию и получил сложный перелом левого запястья. Лиам вполне достойно справился с непростой задачей, заработал очки в такой сложной гонке, как Гран При Сингапура, и о нём заговорили как о возможном кандидате на место в AlphaTauri.

Однако в следующем году японский гонщик продолжит выступать за команду из Фаэнцы, а Лоусон останется резервным пилотом Red Bull.

«В Зандфорте я делала интервью с Лиамом, а это была его первая гонка за рулём машины AlphaTauri, но таких спокойных людей я ещё не видела, – рассказала Коллинз. – Он намного спокойнее, чем была бы я, окажись в такой ситуации.

Помнится, до того момента трасса была мокрой после дождя, и Лиам тогда только проехал первые круги на сликах, причём топливная нагрузка была намного выше, чем в его предыдущих заездах. На трассе столько всего происходило, но он сохранял спокойствие.

Жаль, что в Формуле 1 некоторые вещи делаются под диктовку спонсоров и связаны с деловыми договорённостями, но если бы в команде обращали внимание только на скорость, то Лоусон должен был бы уже получить контракт.

Пожалуй, его стоило сделать напарником Даниэля Риккардо, и тогда бы это был очень сильный состав – молодой гонщик, который однозначно очень хорош, и Даниэль, которого отличает и неплохая скорость, и богатый опыт. Предполагаю, это бы отлично сработало, и такой состав мог принести AlphaTauri большую пользу. Жаль, что этого не произошло.

Интересно, как будут развиваться дальнейшие события, и чем займётся Лиам в следующем сезоне. У него прочная репутация, и его следует считать претендентом на место в какой-либо из команд. Не знаю, что было бы, если бы ему предложили место в Williams, но он тогда сказал, что хочет остаться в семье Red Bull. Ответов на эти вопросы мы не знаем.

Вероятно, руководители других команд, глядя не его скорость, думают, что быстро заполучить Лоусона – задача не из простых. Но я абсолютно уверена, что он заслуживает места на стартовом поле, и остаётся только сожалеть, что Лиам его до сих пор не получил».