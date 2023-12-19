Рождество близко – время дарить подарки!

4

В одной старой, некогда очень популярной советской песне на международные темы, были такие строчки: «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок!» Возможно, эта песня кому-то из вас вспомнится, если вы посмотрите забавное видео официального сайта чемпионата, посвящённое предстоящему Рождеству.

Но поскольку сделать это не так просто, вот его содержание. Идея сюжета, по традиции озаглавленного «Тайный Санта» именно такая: «Где чей подарок?» Гонщики что-то друг другу дарят, и надо догадаться, кто же был автором подарка. Поскольку дело происходило в дни финала сезона в Абу-Даби, где круглый год жара, то в целом атмосфера не особо рождественская, и шапочки Санта-Клауса на гонщиках смотрятся странновато, но это детали. Переходим к главному.

Фернандо Алонсо вертел в руках нечто, завёрнутое в тёмно-красную бумагу, шуршал упаковкой и бормотал: «Хм, понятия не имею, что это… Странная форма какая-то, не могу догадаться. Давайте посмотрим…»

Внутри оказалась белая капитанская фуражка с чёрным околышем и козырьком, украшенным золотыми позументами. На фуражке написано: «Капитан».

«Здорово! – рассмеялся Фернандо, увидев фуражку. – Это для яхты, которая у меня появилась минувшим летом. Яхта в Монако, значит, подарок от кого-то из тех, кто её там видел. Один из них – Джордж Расселл, второй – Валттери Боттас…»

А когда узнал, что фуражку ему подарил Лэнс Стролл, то удивился и обрадовался одновременно, надел её и приложил руку к козырьку, как делают капитаны, всматриваясь в морские дали.

Лэнс по форме и размеру упаковки предположил, что ему подарили футболку или что-то вроде того.

«Может, нижнее бельё? – такой была ещё одна версия. – Надеюсь, там будет какое-то интересное нижнее бельё… О, оказывается, там лыжная шапочка для холодной зимы, а у нас в Канаде холодные зимы! Так, тут номер 22 – кто же выступает под этим номером? У мне плохая память на номера…»

С третьего раза Лэнс догадался, что шапочку ему подарил Юки Цунода. Первые две версии были ошибочными – он назвал Валттери Боттаса и Оскара Пиастри.

Юки не просто повертел в руках упаковку, в которой с равной вероятностью могла быть книга или, например, коробка конфет, но даже понюхал её.

«По запаху догадаться не могу, – сказал он и начал распаковывать. – О, это мне нравится! Тут целых два подарка – поваренная книга и фартук, чтобы в нём готовить!»

Поскольку на фартуке изображён классический китайский дракон, то Юки догадался, что подарок от Гуаньюя Чжоу: «Спасибо за приятные подарки! Я обязательно попробую приготовить какое-нибудь китайское блюдо! А потом расскажу, что получилось».

Гуаньюю Чжоу досталось что-то небольшое по размеру, и он предположил, что это календарь.

«Это потому, что мой напарник тут недавно выпустил свой специфический календарь!» – засмеялся Чжоу, имея в виду благотворительный проект Валттери Боттаса, для которого тот фотографировался в костюме Адама. И был прав, но только в том смысле, что там был именно такой календарь. Однако не догадался, кто именно его подарил – оказалось, Шарль Леклер.

Шарль, разорвав упаковку на коробке довольно приличных размеров, увидел логотип спортивного бренда, прямое отношение к которому имеет Фернандо Алонсо.

«Ну, конечно, я так и знал! – воскликнул он. – Спасибо, Фернандо! Но что в коробке?.. Класс! Это же ракетка для падела! Действительно очень хороший подарок! Обычно ожидаешь, что тебе преподнесут что-нибудь смешное, но такой подарок мне очень нравится. Скоро я смогу сразиться с Фернандо!»

Пьер Гасли получил коробку в которой, судя по форме, могла быть бутылка, что он сразу и предположил. Но не угадал: увидев, что это штатив для селфи или каких-то других видов съёмки с использованием телефона, расхохотался.

Оказывается, одно из странных прозвищ, которые у него когда-то было, звучало именно так: «тренога».

«Ага, это штатив – теперь у меня будет ещё один штатив, – констатировал гонщик Alpine. – Но его кто угодно мог подарить. Это Нико Хюлкенберг? Отлично! Что ж, у него неплохое чувство юмора, так что я не удивлён. Постараюсь найти твоему подарку наилучшее применение!»

Нико, вскрыв упаковку, обнаружил внутри кружку с изображением зевающего смайлика.

«Кружки я люблю! Уверен, что это от Эстебана Окона! – улыбаясь, сказал он. – Спасибо, приятель! Заберу эту кружку домой. Кофе из кружки с таким эмодзи будет ещё вкуснее!»

Эстебану досталось даже три подарка. В одном оказалась бутылка с изображением «Человека-Паука», героя знаменитых комиксов и фильмов, во втором – красивая сумка для туалетных принадлежностей, тоже украшенная картинками студии Marvel. В третьем – шейная подушка для путешествий.

«О, теперь у меня есть полный набор путешественника! – сказал довольный Эстебан, про которого давно известно, что он любит комиксы Marvel. – Но от кого подарок? Может быть, от Лэнса? Нет? От Пьера? Нет? Кто бы это мог быть… Кевин?»

В общем, Окон так и не догадался, что всё это ему подарил Джордж Расселл.

Гонщик Mercedes потряс возле уха небольшую коробочку, в которой что-то кантовалось.

«Что-то там гремит, даже прыгает, – сказал Джордж и принялся за распаковку. – Классная игрушка, если честно!»

В коробке был смешной Санта-Клаус – кругленький и толстенький, на тонких ножках и со специальной пружинкой, благодаря которой он прыгает по столу.

«Обычно дарят всякую ерунду, которую сразу выкидываешь, а это я, пожалуй, даже на какое-то время оставлю себе! Когда я увидел усы этого Санты, то подумал, что его подарил Валттери. Нет? Может, Лэнс?..»

Выяснилось, что подарок от Кевина Магнуссена.

В свою очередь Кевину, который, как известно, молодой отец и часто берёт на гонки свою маленькую дочку, подарили детскую футболку с такой надписью: «Тихо! Я смотрю гонки вместе с папой!»

Но был и ещё один подарок: гид для путешественников, планирующих поездку по США.

«Полагаю, это от Логана Сарджента!» – догадался Кевин.

Сардженту подарили детский набор для игры в баскетбол: небольших размеров мяч и кольцо, куда его надо забрасывать. Американский гонщик Williams предположил, что подарок от одного из двух пилотов Alpine, но промахнулся. Выяснилось, что это от Ландо Норриса.

Ландо досталась здоровенная, но подозрительно лёгкая коробка. Лёгкой она была по той причине, что… оказалась пустой. Ну, не совсем пустой, конечно: внутри была записка, из которой следовало, что заказанный подарок не успели доставить вовремя, но обязательно доставят позже в Уокинг на базу McLaren.

Ландо предположил, что это должно быть что-нибудь для игры в гольф, следовательно, подарить такое могли только Лэнс Стролл, Карлос Сайнс или Пьер Гасли. Третья версия оказалась верной.

«Не теряй надежды!» – раздался откуда-то сверху голос Пьера, наблюдавшего за этой сценой с крыши соседнего здания.

Алекс Элбон, прежде чем вскрыть подарочную упаковку, тщательно изучил коробочку и предположил, что там должно быть нечто качественное. В ней было шесть мячей для гольфа, но не простых, а с личным логотипом гонщика Williams. Алекс подумал, поулыбался и без ошибки назвал имя дарителя: Оскар Пиастри. «Это один из лучших подарков, которые я когда-либо получал!» – прокомментировал он.

Оскару подарили шоколадный набор и чёрную футболку с изображением коалы.

«Понятно, что это от кого-то, кто знает, что я австралиец, – пошутил уроженец Мельбурна. – Но я случайно в курсе, что моим «Тайным Сантой» был Даниэль Риккардо! Спасибо, Даниэль, я оценил!»

«Тяжёлая коробка! – сказал Риккардо. – О, это не первый раз, когда мне на Рождество дарят алкогольные напитки! Я даже знаю от кого это. Причём, судя по бутылке, эта текила выпущена ограниченным тиражом…»

Догадаться было не так уж трудно, потому как ёмкость была в красивой и яркой металлической коробке с логотипом Серхио Переса: «Спасибо, Серхио! Я очень люблю текилу!»

Серхио вручили две коробки средних размеров, но разной формы: одна была упакована в синюю бумагу, другая – в красную. Оказалось, что на более плоской надпись: Williams Racing.

«Ага, значит, это или от Алекса, или от Логана, – рассуждал мексиканский гонщик Red Bull, разглядывая смешного плюшевого медведя, который был внутри. – Они же знают, что я – папаша, так что это для моих детей!»

В коробке также были детская футболка и шапочка с логотипом Williams. А второй подарок предназначался самому Серхио – кроссовки кислотного ярко-зелёного цвета.

«Не мой стиль, но мне нравится! – сказал Перес. – Думаю, это от Алекса. Спасибо за подарки, Алекс! Желаю счастливого Рождества тебе и всей твоей семье!»

Валттери Боттасу подарили не вполне обычный подарок. Взвесив его в руке, он догадался, что это книга. Под упаковкой был богато изданный фотоальбом, посвящённый… как бы это сформулировать помягче… В общем, альбом рассказывает о том, как художники разных времён и народов изображали то, что называется «пятой точкой». В том числе, к книге были приложены фото самого Боттаса в том виде, в котором он снимался для упомянутого выше календаря.

«Тут даже мои фотографии есть! По-моему, проявлен по-настоящему творческий подход!» – рассмеялся Валттери, по характерной дарственной надписи догадавшись, что это от Макса Ферстаппена.

Трёхкратный чемпион мира тоже начал знакомство с подарком с дарственной надписи, гласившей: «Поскольку тебе, как и мне, нравятся трассы старой школы, то я надеюсь, что ты оценишь этот традиционный подарок!»

Подарили ему набор из 152 классических игр. «Это должно быть от Фернандо!» – с уверенностью начал Ферстаппен, но не попал. Автором подарка был другой испанец – Карлос Сайнс.

Карлос, открыв коробку с подарком, не смог сдержать смеха: «О, это опасно!»

Во-первых, ему подарили огромного размера розовые плавки, на которых изображены острые красные перцы.

«Вероятно, это от Валттери! Он любит таке штуки!» – предположил испанский гонщик Ferrari. К плавкам прилагалась коробочка, в которой были небольшие ёмкости, и Карлос не сразу сообразил, что в них: выяснилось, что это набор пикантных соусов. В общем, всё это ему действительно подарил Боттас.

Но когда Сайнса спросили, будет ли он носить такие плавки, он честно сказал: «Нет».

Остаётся добавить, что Льюис Хэмилтон, как и в прошлом году, в этих играх не участвовал.