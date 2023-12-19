Видео: Световое шоу на автодроме Яс-Марина

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Перед финалом сезона, рассказывая о том, как на автодроме Яс-Марина готовятся к Гран При Абу-Даби, мы упоминали и новую светодиодную систему освещения.

Тогда мы приводили слова Саифа Аль Ноайми, исполнительного директора компании Ethara, промоутера национального этапа чемпионата мира: «Недавно на автодроме Яс-Марина мы заменили все прожекторы на новую светодиодную систему освещения, что позволило снизить общее потребление энергии на 30%.

Эта новая система также позволит устроить яркое световое шоу, причём в каждый день уик-энда будет происходить нечто особенное, и нам уже не терпится доставить зрителям запоминающиеся впечатления».

Поскольку в полной мере увидеть возможности новой системы смогли только те болельщики, кто в дни финала сезона были на автодроме, то теперь там решили порадовать всех специально снятым видео, запечатлевшим во всей красе это световое шоу.

В аннотации к видеоролику говорится, что система освещения трассы разработана совместно с компанией Musco Lighting, и она позволит не только снизить потребление энергии, но и добиться повышения общей эффективности на 34%.