Видео: В Формуле E предвкушают первую гонку в Токио

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Есть такой известный стилистический приём – гипербола, т.е. «преувеличение», и новый видеоролик, которым поделились в Формуле E, полностью основан на этом приёме. Ролик посвящён предстоящей дебютной гонке в Токио, которая запланирована на последний уик-энд марта 2024 года.

Снято это минутное видео довольно забавно, его авторы подошли к делу творчески, хотя отношение к происходящему на экране может быть неоднозначным. Кто-то может подумать: к чему лишний раз напоминать японцам, что их страна находится в весьма сейсмоопасной зоне?

Но на этот раз причина сотрясений, кстати, воспроизведённых весьма художественным образом, связана вовсе не со смещениям тектонических плит где-то в недрах земли, а с процессами техногенного свойства, происходящими на её поверхности. В общем, смотрите сами. А что до явных преувеличений, так это всё гипербола…