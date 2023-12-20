Элбон: За рулём Williams намного проще перестараться

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Алекс Элбон, рассказывая о прогрессе, достигнутом в уходящем году вместе с командой Williams, заодно объяснил причины сложностей, преследовавших его напарника, Логана Сарджента, в 2023 году дебютировавшего в Формуле 1.

По словам Алекса, несмотря на весь его предыдущий опыт, его первый год в Willliams был полностью посвящён очень интенсивному процессу учёбы, и это сослужило хорошую службу в минувшем сезоне. Машина FW45 не так уж сильно отличалась от предшествовавшей модели, но он уже успел неплохо изучить особенности её поведения на трассе.

«Причина, объясняющая рост моих результатов, во многом связана с тем, что в прошлом году я каждый уик-энд старался чему-то учиться, – приводит слова Элбона издание Speedcafe. – Когда выяснялось, какие именно повороты не подходят нашей машине, я, применяя имеющиеся в моём распоряжении инструменты, мог несколько сессий потратить на работу с настройками, стараясь разобраться со всеми сложностями.

В этом году в начале каждого уик-энда уже на первой тренировке я знал, какого рода проблемы с балансом типичны для машины Williams. Я знал её сильные и слабые стороны и мог намного более эффективно реагировать на возникающие проблемы, быстрее их решать, и моя уверенность по сравнению с предыдущим годом была уже намного выше».

У Сарджента, новичка Формулы 1, такого опыта не было, и именно этим Элбон объясняет, почему напарнику потребовалось так много времени для адаптации к FW45. Молодой американский гонщик не раз попадал в аварии, что обходилось Williams довольно дорого, и руководитель команды Джеймс Ваулз до последнего сомневался, стоит ли продолжать сотрудничество с Сарджентом, однако в итоге контракт с ним был продлён ещё на год.

«За рулём нашей машины намного проще перестараться, чем недотянуть до предела её возможностей, – пояснил Элбон. – Можно запросто зайти в поворот слишком глубоко, и твой круг будет испорчен из-за блокировки передних колёс. Чтобы со всем этим разобраться, необходим опыт.

Вспоминаю, как я добивался улучшений по сравнению с прошлым сезоном, и это при том, что у меня уже был опыт двух предыдущих лет в Формуле 1. Но мне пришлось преодолеть серьёзные сложности, пока я разобрался с особенностями машины Williams.

Главное, надо понять её сильные и слабые стороны и научиться это использовать, соперничая с другими гонщиками. Например, в этом году, чтобы избежать сложностей и не позволить себя обогнать, я мог настраивать машину под определённый поворот, если за ним начиналась длинная прямая. Подобные приёмы позволили многого добиться, благодаря им мы смогли закончить год с такими результатами».