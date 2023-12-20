Ф2: Invicta Virtuosi Racing переименована в Invicta Racing

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Команда Invicta Virtuosi Racing, выступающая в Формуле 2, официально сменила собственников и название. Теперь британский коллектив полностью принадлежит производителю часов Invicta Watch Group, и со следующего сезона будет выступать в чемпионате под названием Invicta Racing.

Состав Invicta Racing на 2024 год уже подтверждён: Куш Маини и действующий чемпион Формулы 3 Габриэль Бортолето.

Деклан Лохан, исполнительный директор Invicta Racing: «Было очень приятно работать с Invicta, которая последние двенадцать месяцев была официальным партнёром команды. Новый этап сотрудничества позволит повысить конкурентоспособность во всех сферах нашего бизнеса, поэтому мы рады, что смогли заключить такое соглашение».