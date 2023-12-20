Ферстаппен – 4-й в рейтинге обсуждаемых спортсменов

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Издание Sport Review опубликовало рейтинг самых обсуждаемых спортсменов года по числу упоминаний в изданиях по всему миру.

В первую десятку из числа гонщиков Формулы 1 попал только Макс Ферстаппен, отыграв восемь мест по сравнению с прошлым годом и заняв четвёртое место. Льюис Хэмилтон потерял десять позиций и оказался 16-м.

Первая десятка самых обсуждаемых спортсменов в 2023-м

Спортсмен Спорт Количество статей Криштиану Роналду Футбол 440 817 Неймар Футбол 226 036 Лионель Месси Футбол 208 945 Макс Ферстаппен Формула 1 150 787 Новак Джокович Большой теннис 136 159 Леброн Джеймс Баскетбол 123 182 Килиан Мбаппе Футбол 112 526 Эрлинг Хааланд Футбол 106 064 Канело Альварес Бокс 94 418 Том Брэди Футбол 89 680