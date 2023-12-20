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Автоспорт

Ферстаппен – 4-й в рейтинге обсуждаемых спортсменов

Ферстаппен – 4-й в рейтинге обсуждаемых спортсменов

Издание Sport Review опубликовало рейтинг самых обсуждаемых спортсменов года по числу упоминаний в изданиях по всему миру.

В первую десятку из числа гонщиков Формулы 1 попал только Макс Ферстаппен, отыграв восемь мест по сравнению с прошлым годом и заняв четвёртое место. Льюис Хэмилтон потерял десять позиций и оказался 16-м.

Первая десятка самых обсуждаемых спортсменов в 2023-м

Спортсмен Спорт Количество статей   Криштиану Роналду Футбол 440 817   Неймар Футбол 226 036   Лионель Месси Футбол 208 945   Макс Ферстаппен Формула 1 150 787   Новак Джокович Большой теннис 136 159   Леброн Джеймс Баскетбол 123 182   Килиан Мбаппе Футбол 112 526   Эрлинг Хааланд Футбол 106 064   Канело Альварес Бокс 94 418   Том Брэди Футбол 89 680  

Источник:www.f1news.ru

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