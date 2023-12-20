Формула 2: Оливер Берман продолжит выступать за Prema

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Команда Prema, выступающая в Формуле 2, подтвердила контракт с Оливером Берманом на 2024 год.

Для 18-летнего участника Гоночной академии Ferrari предстоящий сезон станет вторым в Формуле 2. В 2023-м Берман трижды стартовал с поула, одержал четыре победы и шесть раз поднялся на подиум. По итогам сезона Оливер занял шестое место в личном зачёте.

Оливер Берман: «Я очень рад продолжить выступать за Prema в Формуле 2. За последние два года я стал лучше и как гонщик, и как человек благодаря команде, поэтому с нетерпением жду продолжения сотрудничества в следующем сезоне».