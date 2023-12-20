Пиастри: Надеюсь, у нас будут шансы бороться за победы

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По итогам минувшего сезона Оскар Пиастри был признан новичком года и отмечен специальным призом FIA – такую же награду он получил и пару лет назад, когда выступал в Формуле 2.

«Я очень этим горжусь! – признал гонщик McLaren в интервью официальному сайту чемпионата. – Хотя, конечно, я ставлю перед собой более серьёзные цели, чем стать новичком года, но всё равно приятно получить подобное признание. Однозначно, мой дебютный сезон сложился неплохо, хотя мне по-прежнему есть над чем работать. И всё-таки во второй половине года у меня было немало возможностей показать, на что я способен.

Первые очки в Формуле 1 я заработал в Мельбурне, в своей домашней гонке, и это принесло своего рода облегчение, поскольку мы вообще не были уверены, что в первой половине сезона нам удастся финишировать в призовой десятке. Поэтому очки за 8-е место в Гран При Австралии стали особенно важным результатом, тем более я их заработал в моём родном городе.

Первый реальный шанс подняться на подиум у меня был в Сильверстоуне, но когда я его упустил, то пришлось задуматься: будут ли ещё подобные возможности? Поэтому я был очень рад, когда в Японии финишировал третьим, и это, разумеется, стало ещё одним важным и ярким событием сезона. Но лучшим уик-эндом года я считаю Гран При Катара.

Я тогда одержал победу в субботнем спринте, и хотя это не Гран При, но тоже гонка, так что этим достижением я тоже горжусь. А в воскресенье, заняв 2-е место в Гран При, я подумал, что это первый уик-энд, когда нам удалось добиться максимально возможных результатов.

С Ландо Норрисом, моим напарником, у нас сразу установились хорошие рабочие отношения, ещё начиная с предсезонных тестов. Конечно, не мы разрабатываем машину, но мы с ним предоставляли инженерам McLaren практически одинаковую информацию о поведении на трассе MCL60. Если мы могли хотя бы немного влиять на модернизацию машины, то старались, чтобы она шла в верном направлении.

Разумеется, за этот год мы намного лучше узнали друг друга, и соперничество на трассе доставляло обоим удовольствие.

Также в течение года пришлось привыкать к популярности гонщиков Формулы 1 – думаю, подготовится к этому невозможно. Конечно, можно специально учиться, как надо вести себя, общаясь в прессой. Но когда люди начинают узнавать тебе на улицах, хотят получить автограф или сделать селфи, то с этим просто нужно считаться и уделять этому внимание.

Может, я и был бы рад раздать автографы всем, кто хочет их получить, но нужно учитывать, что наш плотный график в течение уик-энда рассчитан буквально по минутам. В конечном итоге, без болельщиков не было бы автоспорта. Надеюсь, я смог найти правильный подход и к этому аспекту нашей работы».

Также Оскар перечислил тех людей из мира Формулы 1, кого в разные периоды карьеры считал и считает своими героями: «Когда я рос, я следил за выступлениями Марка Уэббера, ведь когда я стал увлекаться Формулой 1, он был на пике карьеры, выступал за Red Bull и выигрывал гонки. К тому же он был единственным австралийским гонщиком чемпионата, и естественно, я стал его болельщиком.

Льюис Хэмилтон за 15 лет своей карьеры добился впечатляющих результатов, но, конечно, впечатляет и то, что сейчас делает Макс Ферстаппен, хотя с ним мы теперь пытаемся соперничать на трассе. А в 2022-м году было очень полезно поработать с Фернандо Алонсо. Можно сказать, я тогда очень многому научился, и это сотрудничество на многое открыло мне глаза.

Если говорить о людях, выступавших в Формуле 1 до моего рождения, то это, конечно Айртон Сенна и Ален Прост. Их отличали разные подходы и стили пилотирования, но я стараюсь обращать внимание на любые позитивные моменты и по возможности понемногу учиться у всех».

Когда Оскару предложили поделиться прогнозом на 2024 год, он поморщился и сказал: «Ненавижу делать прогнозы. Но надеюсь, что у нас не раз будет шанс бороться за победы. Безусловно, я надеюсь, что будет именно так».