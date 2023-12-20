Сафнауэр: У Alpine был шанс сохранить Пиастри

В Alpine планировали перевести Оскара Пиастри на роль основного пилота в этом году, но за спиной у команды он подписал контракт с McLaren, который позже был подтверждён Советом по признанию контрактов FIA.

Отмар Сафнауэр, который тогда был руководителем команды Alpine, в интервью Питеру Уиндзору заявил, что Оскара можно было попытаться удержать…

Отмар Сафнауэр: «Если бы мы проверили контракт в английских судах, поскольку он регулировался английским законодательством, результат мог сильно отличаться от решения Совета по признанию контрактов.

Но мы этого хотели, а Оскар — нет. Поэтому было решено не продолжать судебные споры, а оставить все как есть. Но это не я так решил, это решили за меня.

Я желаю Оскару всего наилучшего. Думаю, 2024-й или 2025-й станут более показательными. Нужно дать ему время привыкнуть к команде, к трассам, к машине.

Его напарник Ландо Норрис очень талантлив, поэтому особенно интересно наблюдать за ними в сравнении. Хотя все говорят, что в этом году Оскар проделал хорошую работу, и это действительно так, но Ландо всё же был далеко впереди. Не во всех гонках, но по количеству очков и личной статистике».