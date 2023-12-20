Сайнс: Победу в Сингапуре я никогда не забуду

На мероприятии своих спонсоров из Estrella Galicia в Мадриде Карлос Сайнс откровенно подвёл итоги сезона…

Карлос Сайнс: «Лучшим моментом стала победа в Сингапуре. Я никогда этого не забуду. Сезон начался для нас неудачно, мы смогли переломить ситуацию и выиграть гонку.

В целом, год получился тяжёлым. В субботу машина была конкурентоспособна, а в гонке мы откатывались назад и покидали трассу в расстроенных чувствах, но в понедельник снова были полны оптимизма. Мы искали решение, чтобы стать сильнее.

В Red Bull очень хорошо понимают, какими должны быть параметры машины при текущем регламенте. В квалификации мы подчас были наравне, а в гонке они опережали нас по полсекунды на круге. Главное преимущество их машины – универсальность. И если летом 2022 года мы думали, что проигрываем не так много и скоро наверстаем, то 2023-й показал, что мы двигались не в том направлении.

От команды нельзя требовать большего. В Ferrari делают всё возможное. Мы сами себя прессингуем. Я выиграл одну гонку в 2022-м, одну в 2023-м. Новая цель – выиграть две гонки в 2024-м.

Максу не приходилось постоянно полностью выкладываться, чтобы побеждать. Он делал это только тогда, когда это было необходимо. Это пугает меня больше всего. Именно поэтому я говорю Ferrari, что отыграв четыре десятых, мы не сможем их победить – нужно отыграть гораздо больше.

В некоторых гонках мы действовали неправильно, но дело не в этом – все допускают ошибки. Возможно, у нас их было больше, но когда вашей машине не хватает скорости, сложно всё сделать верно. Нашим слабым местом стал высокий износ шин, нехватка скорости на длинной дистанции и проблемы в скоростных поворотах. В Сингапуре этих проблем не возникло, отчасти поэтому мы выступили так хорошо.

Я хочу начать следующий сезон с уверенностью в том, где буду выступать в 2025-м. Мой приоритет — многолетний контракт. У нас есть три месяца до первой гонки, чтобы достичь соглашения.

Ходят слухи об условия, что команда мне предлагает, но я не стану это комментировать. Я хочу продлить контракт, хочу провести в команде больше ещё одного сезона. Я чувствую поддержку со стороны Фредерика Вассёра и всей команды, чувствую, что меня уважают. Мой статус в команде не изменился.

К календарю из 24-х Гран При Формуле 1 предстоит адаптироваться. Я счастлив участвовать в гонках, но инженерам и механикам при таком графике приходится очень непросто. Нам придётся экономить силы по ходу сезона, изменить предсезонную подготовку, распределить дни отдыха. Я не против гонки в Вегасе, но там, учитывая график, интенсивность событий, работу с прессой, мы чувствовали себя марионетками. Очевидно, что это нужно менять.

Где проводить Гран При Испании? Для меня главное, чтобы он состоялся. Я не отдаю предпочтения Мадриду или Барселоне, но хочу, чтобы этап прошел хорошо, став таким же культовым событием, как гонка в Мексике, Сингапуре или Австралии. Как житель Мадрида, я был бы рад видеть гонку в нашем городе, но настаиваю, что мой приоритет – Испания.

Мы должны быть в состоянии бороться за титул, но обыграть Red Bull очень сложно, особенно после такого сезона, который они только что провели. Но если кто-то и способен это сделать, то это Ferrari».