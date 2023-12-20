В Alpine сосредоточились на моторах 2026 года

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В Alpine/Renault согласились с тем, что отыграть отставание в 20-30 сил от силовых установок сильнейших команд не получится, и сосредоточились на моторах 2026 года.

В прошлом году на базе мотористов Renault в Вири решили рискнуть, сделав ставку на большую эффективность за счёт более совершенной конструкции турбины, в ущерб надёжности. После этого регламент на моторы был заморожен, но FIA разрешили доработки, направленные на повышение надёжности.

Но по ходу сезона 2023 года выяснилось, что силовая установка RE23, по сути, являющаяся доработкой RE22, отстаёт от Honda, Mercedes и Ferrari примерно на 20-30 сил.

В Renault надеялись получить разрешение на дополнительные работы по повышению мощности, чтобы уравнять расстановку сил, но сделать этого не удалось и в компании решили сосредоточиться на силовой установке 2026 года, когда в Формуле 1 изменится регламент, уделив этой работе больше времени и средств.

Добиться прибавки мощности силовой установки в следующем сезоне мотористы надеются за счёт оптимизации программного обеспечения.