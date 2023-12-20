В FIA скорректировали регламент Формулы 3 и Формулы 2

Порой случалось так, что показав хорошее время в квалификации, гонщик останавливает машину в зоне безопасности, что приводит к появлению красных флагов, что не позволяет соперникам улучшить время.

Чтобы избежать подобных злоупотреблений, в FIA скорректировали правила в Формуле 3 и Формуле 2 – поправки вступят в силу в следующем сезоне.

Теперь, если гонщик стал единственным виновником появления красных флагов в квалификации, его лучшее время на круге будет аннулировано, а сам он не сможет продолжить участие в сессии.

Кроме того, в FIA исключили из регламента возможность команд обжаловать удаление времени круга в квалификации.

Другие изменения в правилах включают возможность использовать турнирную таблицу чемпионата для формирования стартового поля, если не удалось повести тренировку и квалификацию. Но в это случае перед стартом гонщики получат возможность два дополнительных круга по трассе, чтобы освоиться.