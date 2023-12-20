В McLaren признают, что могли упустить Норриса

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Контракт Ландо Норриса с McLaren рассчитан до конца 2025 года, и нет сомнений, что к молодому британцу присматриваются соперники. Руководитель команды из Уокинга Зак Браун допускает, что Ландо мог уйти из McLaren, если бы во второй половине сезона результаты резко не пошли вверх благодаря доработке машины.

Зак Браун: «Если бы мы продолжили выступать так, как выступали в начале этого года, я бы на месте Ландо не хотел выступать за нас.

Ландо – гонщик, которого все хотят заполучить. Никто же не знает, сколько ещё лет Льюис Хэмилтон будет выступать, и что в Mercedes собираются делать дальше. А сколько лет будет выступать Серхио Перес?

Я не сомневаюсь, что три ведущие команды ещё не знают, какой у них будет состав после 2025 года. Учитывая то, какие результаты показывает Ландо, нет сомнений, что он возглавляет список потенциальных кандидатов во всех командах».

Зак Браун уверен, что Ландо Норрис решит продолжить карьеру в McLaren после того, как истечёт его действующий контракт: «Нет ничего такого, чего у нас не будет в 2026 году по сравнению с соперниками. Ландо чувствует себя очень комфортно, и у него хорошие отношения с напарником.

Полагаю, можно говорить о четырёх-пяти командах, которые могут оказаться в выигрышном положении в 2026 году, и мы точно входим в этот список».