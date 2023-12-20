Вассёр: Американский гонщик важнее для Ф1, чем команда

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Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что приход сильного американского гонщика важнее для Формулы 1, чем появление ещё одной американской команды…

Фредерик Вассёр: «Вероятно, в Формуле 1 найдётся место для одиннадцатой команды, если эта команда что-то привнесёт в Формулу 1.

Часто можно услышать, что за появлением национального этапа должно следовать появление национальной команды, но я считаю это в корне неверным. Исторически, Формула 1 была успешна в стране, чьи пилоты добивались успеха.

Сейчас один из самых успешных этапов – Гран При Нидерландов, и связано это с успехами Макса Ферстаппена. Это больше вопрос гонщиков, чем команд. У нас уже есть американская команда Haas F1, и если вы говорите об Andretti, они хотят присоединится по той же схеме.

Если мы хотим добиться больших успехов в США, важнее пригласить успешных американских гонщиков, чем ещё одну американскую команду».