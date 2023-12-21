Алонсо побил старый рекорд круга на своём картодроме

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В межсезонье Фернандо Алонсо не лежит на пляже, а продолжает гоняться. Накануне он опубликовал фотографию на своей трассе в Астурии, расположенную рядом с его музеем, снабдив её гордым комментарием.

Фернандо Алонсо: «Я провёл день тестов на своём картодроме и установил новый рекорд трассы, который не обновлялся с 2017 года. Казалось невозможным приблизиться к результатам проводимого здесь чемпионата Европы, но всё же мне это удалось!»