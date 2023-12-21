Артур Леклер покинул Гоночную академию Ferrari

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В Ferrari рассказали о нескольких изменениях в своей молодёжной программе на 2024 год.

Марко Массата, возглавлявший Гоночную академию Ferrari с 2018 года, уходит со своего поста. Его заменит опытный Джок Клиа, который в последние годы занимал должность главного гоночного инженера Ferrari.

Из Гоночной академии Ferrari исключён Артур Леклер, младший брат гонщика Скудерии Шарля Леклера. Однако в заявлении команды подчёркивается, что Артур «останется в семье Ferrari». Исключён из академии и Джеймс Уортон, который в прошедшем сезоне выступал в Формуле 4.

В 2024 году Гоночную академию Ferrari в различных молодёжных сериях продолжат представлять шестеро участников. Оливер Берман продолжит выступать в Формуле 2, а Дино Беганович – в Формуле 3. Рафаэль Камара и Туука Тапонен проведут сезон в серии FRECA выступят, а в женской F1 Academy выступят Аурелия Нобельс и Майа Войг.